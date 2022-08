F1, GP Belgio 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming 26 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) Comincia domani con la prima giornata di prove libere il weekend di Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio del Belgio 2022 valido come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista finalmente dopo la lunga pausa estiva con una nuova sfida per la vittoria di tappa tra Red Bull, Ferrari e Mercedes. Uno dei temi più interessanti del fine settimana fiammingo è legato inevitabilmente alla nuova direttiva tecnica FIA anti-porpoising, che potrebbe cambiare almeno parzialmente i rapporti di forza tra le vetture più competitive della griglia. Max Verstappen è leader del campionato a +80 su Charles Leclerc e vuole fare un altro passo avanti verso il secondo titolo iridato consecutivo. Le prove libere del venerdì a Spa-Francorchamps verranno trasmesse in ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Comincia domani con la prima giornata diil weekend di Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio delvalido come quattordicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si torna in pista finalmente dopo la lunga pausa estiva con una nuova sfida per la vittoria di tappa tra Red Bull, Ferrari e Mercedes. Uno dei temi più interessanti del fine settimana fiammingo è legato inevitabilmente alla nuova direttiva tecnica FIA anti-porpoising, che potrebbe cambiare almeno parzialmente i rapporti di forza tra le vetture più competitive della griglia. Max Verstappen è leader del campionato a +80 su Charles Leclerc e vuole fare un altro passo avanti verso il secondo titolo iridato consecutivo. Ledel venerdì a Spa-Francorchamps verranno trasmesse in ...

