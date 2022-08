Enzo Iacchetti ha litigato con Ezio Greggio? Svelata tutta la verità (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio hanno litigato? A rivelare come sono i rapporti tra di loro è stato proprio il primo, ammettendo qualche retroscena in merito al loro legame. I due conduttori sono volti molto apprezzanti all’interno del panorama televisivo. Una carriera che li ha portati a vivere grandi soddisfazioni, derivanti soprattutto dalla lunga collaborazione Leggi su youmovies (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.edhanno? A rivelare come sono i rapporti tra di loro è stato proprio il primo, ammettendo qualche retroscena in merito al loro legame. I due conduttori sono volti molto apprezzanti all’interno del panorama televisivo. Una carriera che li ha portati a vivere grandi soddisfazioni, derivanti soprattutto dalla lunga collaborazione

venusiadieci : Enzo Iacchetti - PaoloStarvaggi : La Witz Orchestra dallo sfortunato 'Proffimamente... non stop', nel cui cast c'era anche Enzo Iacchetti. Iacchetti… - infoitcultura : Enzo Iacchetti, clamoroso retroscena: “Con Ezio Greggio non è mai andata” - infoitcultura : Enzo Iacchetti: «Mi licenziai da un’agenzia di viaggi e iniziò la mia carriera. Il dolore più grande? Non aver parl… - infoitcultura : Striscia la notizia, Enzo Iacchetti: 'Torno, ma...'. Mediaset, un bel guaio -