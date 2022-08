Enrico Letta sovietico Ecco la verità sulla bordata di fischi | cosa c' è dietro la rivolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il programma del Pd per la scuola è di una povertà imbarazzante, condito da misure autoritarie di stampo. Spicca infatti una chicca. Dopo aver osservato che «in Italia un bambino su dieci non frequenta la scuola dell'infanzia (3-5 anni)» e che ciò creerebbe «le prime odiose diseguaglianze»,come si pensa di risolvere il problema: «Intendiamo cancellare questa discriminazione rendendo obbligatoria la scuola dell'infanzia». Peccato che una discriminazione esista proprio quando un comportamento è costretto, non quando è libero. Intanto una quota di chi non frequenta l'asilo è frutto di una libera scelta. C'è poi da chiedersi come si intenda risolvere questa obbligatorietà. Senza parità economica tra scuole statali e non statali? Ma dove vivono, visto che il 48% delle scuole dell'infanzia è non statale? Ma ancora peggio è la logica che ...