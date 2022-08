**Energia: Conte, 'su tetto prezzo gas Draghi sconfitto in Ue'** (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Io sono rimasto molto sorpreso, non ho voluto poi fare polemica, quando Draghi è uscito dall'ultimo Consiglio europeo senza un nulla di fatto sul tetto al prezzo del gas, e a domanda ha risposto 'non è negativo, c'è stato un rinvio ad ottobre'. Il bicchiere non era mezzo pieno, ma tutto vuoto per gli italiani. Non siamo riusciti ad ottenere un risultato, mentre avremmo dovuto inchiodare alla discussione gli altri colleghi europei, non acContentarci di rinvii". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite del Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Io sono rimasto molto sorpreso, non ho voluto poi fare polemica, quandoè uscito dall'ultimo Consiglio europeo senza un nulla di fatto sulaldel gas, e a domanda ha risposto 'non è negativo, c'è stato un rinvio ad ottobre'. Il bicchiere non era mezzo pieno, ma tutto vuoto per gli italiani. Non siamo riusciti ad ottenere un risultato, mentre avremmo dovuto inchiodare alla discussione gli altri colleghi europei, non acntarci di rinvii". Così il leader del M5S, Giuseppe, ospite del Tg4.

