Elezioni - Fumi in porto | l' impegno di Stella Sorgente se eletta in parlamento

(Di giovedì 25 agosto 2022) Leggo poi sulla stampa che il progetto sperimentale, avviato ben 9 anni fa per l'elettrificazione di una banchina passeggeri, non è ancora partito, anche a causa della mancanza di incentivi statali ...

Livorno 25 agosto 2022 'Dove c'è fumo c'è pane': così recita un adagio livornese che ogni tanto viene citato da chi giustifica l'impatto inquinante di determinanti siti produttivi, con la necessità di ...Una terra avvolta daidegli incendi e dai cumoli d'immondizia con i turisti che vanno via e noi incivili passivi incapaci di reagire perché l'isola non ci appartiene. Non ci appartiene. L'hanno ...