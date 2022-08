Elezioni, Conte “Non escludo larghe intese, ma senza M5s” (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non escludo che ci saranno le larghe intese e per questo dico: il voto al M5s sarà per realizzare gli impegni e gli obiettivi politici che stiamo indicando da tempo, per realizzare un'agenda di giustizia sociale ed ecologica” ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista a Radio Popolare. A chi gli chiedeva se, dopo il discorso di Draghi di ieri, ci fosse aria di larghe intese, Conte ha risposto: “Il fatto che non prevederebbe il M5s non mi sorprenderebbe”. “Sì, purtroppo vedo un clima in cui ci si predispone, invece che alla chiarezza di un progetto politico per trasformare il Paese, con la complicità che spesso nei partiti ci sono professionisti della politica, ci si predispone già mentalmente nei discorsi, magari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nonche ci saranno lee per questo dico: il voto al M5s sarà per realizzare gli impegni e gli obiettivi politici che stiamo indicando da tempo, per realizzare un'agenda di giustizia sociale ed ecologica” ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un'intervista a Radio Popolare. A chi gli chiedeva se, dopo il discorso di Draghi di ieri, ci fosse aria diha risposto: “Il fatto che non prevederebbe il M5s non mi sorprenderebbe”. “Sì, purtroppo vedo un clima in cui ci si predispone, invece che alla chiarezza di un progetto politico per trasformare il Paese, con la complicità che spesso nei partiti ci sono professionisti della politica, ci si predispone già mentalmente nei discorsi, magari ...

