Di Maio in Ucraina: prezzo gas non per sanzioni ma ricatto Russia (Di giovedì 25 agosto 2022) "Non ci sono posizioni ambigue se si vuole sostenere l'Ucraina si sostiene dal pinto di vista delle sanzioni alla Russia, della resistenza Ucraina del supporto umanitario e finanziario". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "Non ci sono posizioni ambigue se si vuole sostenere l'si sostiene dal pinto di vista dellealla, della resistenzadel supporto umanitario e finanziario". Lo ha detto ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cresce l'allarme per Zaporizhzhia. I russi scollegano temporaneamente la centrale nucleare #ANSA - fattoquotidiano : Ucraina, Di Maio in visita a Irpin: “Città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c’è chi ancora nega i fatti avvenu… - Tg3web : In Ucraina sale a 25 il bilancio dei civili morti dopo i bombardamenti russi sulla stazione di Chaplyne nella zona… - ISgalambro : RT @ultimenotizie: Il ministro degli Esteri Luigi #DiMaio, in missione in #Ucraina, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr #Zelensky… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Cresce l'allarme per Zaporizhzhia. I russi scollegano temporaneamente la centrale nucleare #ANSA -