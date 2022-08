Depay, ecco perché sta saltando la trattativa: sul giocatore un top club (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus sta cercando un attaccante per completare il reparto offensivo; ecco il motivo che sta bloccando il passaggio di Depay. Un mercato, fino a questo momento, con ottimi colpi come Di Maria e Pogba ma anche Bremer che ha dimostrato, con la maglia del Torino, di essere uno dei migliori centrali del campionato. In questi ultimi giorni di mercato, la società bianconera vuole completare la rosa a disposizione di Allegri. Uno degli obiettivi è, senza ombra di dubbio, un attaccante che permetta a Vlahovic di rifiatare in una stagione colma di impegni; Depay sembrava poter essere il preferito ma, nelle ultime ore, Milik ha scavalcato l’olandese. Cerchiamo di capire il motivo che sta facendo saltare la trattativa. LaPresseDepay sarebbe stato perfetto sotto diversi punti di vista; ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus sta cercando un attaccante per completare il reparto offensivo;il motivo che sta bloccando il passaggio di. Un mercato, fino a questo momento, con ottimi colpi come Di Maria e Pogba ma anche Bremer che ha dimostrato, con la maglia del Torino, di essere uno dei migliori centrali del campionato. In questi ultimi giorni di mercato, la società bianconera vuole completare la rosa a disposizione di Allegri. Uno degli obiettivi è, senza ombra di dubbio, un attaccante che permetta a Vlahovic di rifiatare in una stagione colma di impegni;sembrava poter essere il preferito ma, nelle ultime ore, Milik ha scavalcato l’olandese. Cerchiamo di capire il motivo che sta facendo saltare la. LaPressesarebbe stato perfetto sotto diversi punti di vista; ...

