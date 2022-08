Come riconoscere la truffa PayPal in cui tante persone stanno cascando in questi giorni (Di giovedì 25 agosto 2022) Negli ultimi giorno c’è una caso di smishing relativo a uno dei servizi di trasferimento denaro più famosi al mondo. Della truffa PayPal, andando a guardare sui social, si parla da qualche giorno e sono arrivate una serie di segnalazioni. In particolare, un utente ha reso noto di essere stato vittima di una truffa che – sfruttando il nome della celebre azienda – è stato attenzionato rispetto a un inesistente problema di sicurezza relativo all’account. >>> #PayPal della mia banca di addebiti assurdi. Ho bloccato immediatamente la carta e contattato PayPal via telefono, dicono che stanno chiamando in tanti. Chiuso mio account e aperto contenzioso. La tempestività è tutto. Scusate ma sono ancora scosso. Date massima diffusione — Claudio Ruzza (@Claudi0Ruzza) August 25, 2022 ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 agosto 2022) Negli ultimi giorno c’è una caso di smishing relativo a uno dei servizi di trasferimento denaro più famosi al mondo. Della, andando a guardare sui social, si parla da qualche giorno e sono arrivate una serie di segnalazioni. In particolare, un utente ha reso noto di essere stato vittima di unache – sfruttando il nome della celebre azienda – è stato attenzionato rispetto a un inesistente problema di sicurezza relativo all’account. >>> #della mia banca di addebiti assurdi. Ho bloccato immediatamente la carta e contattatovia telefono, dicono chechiamando in tanti. Chiuso mio account e aperto contenzioso. La tempestività è tutto. Scusate ma sono ancora scosso. Date massima diffusione — Claudio Ruzza (@Claudi0Ruzza) August 25, 2022 ...

