Ciclismo, Giro di Germania 2022: Caleb Ewan beffa in volata Jonathan Milan. Ganna resta leader della classifica generale (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il prologo tenutosi nella giornata di ieri e concluso con la vittoria di Filippo Ganna, si è svolta nella giornata odierna la prima effettiva tappa del Giro di Germania 2022, con 172 chilometri che hanno condotto i corridori da Weimar a Meiningen. Un percorso completamente pianeggiante lasciava presagire un accesissimo finale in volata e difatti i pronostici sono stati rispettati. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Caleb Ewan: lo sprint dell’australiano del team Lotto Soudal nel finale di gara gli ha permesso di tagliare il traguardo (chiudendo in 4:01’54”) davanti all’azzurro Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), secondo, e al tedesco padrone di casa Max Kanter (Movistar), terzo. Figura in quarta posizione il connazionale di ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo il prologo tenutosi nella giornata di ieri e concluso con la vittoria di Filippo, si è svolta nella giornata odierna la prima effettiva tappa deldi, con 172 chilometri che hanno condotto i corridori da Weimar a Meiningen. Un percorso completamente pianeggiante lasciava presagire un accesissimo finale ine difatti i pronostici sono stati rispettati. Ad aggiudicarsi la vittoria è stato: lo sprint dell’australiano del team Lotto Soudal nel finale di gara gli ha permesso di tagliare il traguardo (chiudendo in 4:01’54”) davanti all’azzurro(Bahrain-Victorious), secondo, e al tedesco padrone di casa Max Kanter (Movistar), terzo. Figura in quarta posizione il connazionale di ...

