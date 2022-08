Basket: Nba, infortunio al piede destro, Holmgren salta tutta la stagione 2022-2023 (Di giovedì 25 agosto 2022) Oklahoma, 25 ago. -(Adnkronos) - I peggiori timori si sono avverati. L'infortunio al piede destro riportato da Chet Holmgren durante la gara estiva di esibizione a Seattle lo costringerà a saltare tutta la stagione 2022-23, quella dell'esordio in Nba per il prodotto di Gonzaga. Seconda scelta assoluta all'ultimo Draft, selezionato dietro soltanto a Paolo Banchero, già in Summer League Holmgren aveva fatto intravedere grandi qualità, tanto difensivamente (con presenza a centro area, stoppate e rimbalzi) che offensivamente (notevole raggio di tiro, per un giocatore dei suoi centimetri). Tutto questo verrà ora a mancare ai Thunder, una delle squadre più giovani e futuribili della lega che volevano iniziare a costruire sulla coppia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Oklahoma, 25 ago. -(Adnkronos) - I peggiori timori si sono avverati. L'alriportato da Chetdurante la gara estiva di esibizione a Seattle lo costringerà arela-23, quella dell'esordio in Nba per il prodotto di Gonzaga. Seconda scelta assoluta all'ultimo Draft, selezionato dietro soltanto a Paolo Banchero, già in Summer Leagueaveva fatto intravedere grandi qualità, tanto difensivamente (con presenza a centro area, stoppate e rimbalzi) che offensivamente (notevole raggio di tiro, per un giocatore dei suoi centimetri). Tutto questo verrà ora a mancare ai Thunder, una delle squadre più giovani e futuribili della lega che volevano iniziare a costruire sulla coppia ...

