Bancomat, se ti capita questo chiama subito il numero verde (Di giovedì 25 agosto 2022) Una situazione in cui nessuno vorrebbe trovarsi ma che recandovi spesso a prelevare denaro al Bancomat può capitare anche a voi. Ecco quando dovete subito chiamare l’assistenza Nonostante ci stiamo lentamente spostando verso una economia con sempre meno contante in circolazione avere dei soldi nel portafoglio è un’abitudine dura a morire e quindi molti sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 25 agosto 2022) Una situazione in cui nessuno vorrebbe trovarsi ma che recandovi spesso a prelevare denaro alpuòre anche a voi. Ecco quando dovetere l’assistenza Nonostante ci stiamo lentamente spostando verso una economia con sempre meno contante in circolazione avere dei soldi nel portafoglio è un’abitudine dura a morire e quindi molti sono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Teta85223232 : @PaulLamanski Pago sempre col bancomat, ma se capita, i 5 cent li prendo x la casetta dell'acqua - MrWolfTheReven1 : @12LukyNumber Bancomat fuori uso? Capita... a me oggi è fuori uso il portafoglio, vedi un pò tu... - marinellibar : @GretaForse @AmazonIT Con SDA pacco arrivato in anticipo (capita!) e non segnalato sul tracking io non avevo fatto… -