Ambrosini | “Osimhen chiamato al salto di qualità Lobotka sarà la sorpresa”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’ex centrocampista del Milan Massimosi è soffermato sul Napoli, nel corso di un’intervista per Il Mattino. Secondo l’opinionista DAZN, c’è un calciatore che più di tutti può far la differenza nel Napoli in vista della Champions League 2022-2023: “Lapuò essere. Per la posizione che occupa in campo deve assumersi le responsabilità che in Europa ti permettono di sopravvivere”.ritiene che in Champions League c’è bisogno di attaccanti importanti per vincere gare sempre più competitive. Ragion per cui pone l’attenzione su: “In Champions poi gli attaccanti sono fondamentali e per fisicità dico. Quest’anno èaldi“. Con gli acquisti di Tanguy Ndombele, Giacomo ...