Vuelta a España 2022, 6° tappa Bilbao – Pico Jano (San Miguel de Aguayo): percorso, orari e altimetria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prima giornata importante per gli uomini che puntano al successo finale della Vuelta a España con la 6° tappa Bilbao - Ascensión al Pico Jano (San Miguel de Aguayo) di 181,2 km che propone la dura salita di Collada de Brenes e l'inedito arrivo sul Pico Jano. Il percorso della 6° tappa La 6° tappa della Vuelta a España 2022, in programma giovedì 25 agosto si disputerà lungo un tracciato di 181,2 km con partenza da Bilbao, la più grande città dei Paesi Baschi, e conclusione in cima al Pico Jano, nel territorio comunale di San Miguel de ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 agosto 2022) Prima giornata importante per gli uomini che puntano al successo finale dellacon la 6°- Ascensión al(Sande) di 181,2 km che propone la dura salita di Collada de Brenes e l'inedito arrivo sul. Ildella 6°La 6°della, in programma giovedì 25 agosto si disputerà lungo un tracciato di 181,2 km con partenza da, la più grande città dei Paesi Baschi, e conclusione in cima al, nel territorio comunale di Sande ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 5? - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: De Marchi e Masnada tra i 18 in fuga gruppo a 3’40” - #Vuelta… - SpazioCiclismo : Polemica per la posizione delle moto davanti al gruppo ieri a #LaVuelta22 con Alessandro De Marchi che rilancia qu… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA - zazoomblog : VUELTA A ESPANA TAPPA 5: PEDERSEN SI È STANCATO DI ARRIVARE SECONDO - #VUELTA #ESPANA #TAPPA #PEDERSEN -