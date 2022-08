Ucraina, quali scenari per i prossimi sei mesi? Conversazione con Tafuro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Sei mesi fa, in queste ore i media di tutto il mondo stavano raccontando l’inizio dell’offensiva russa in Ucraina: un’invasione anticipata da settimane di ammassamento militare attorno al confine che secondo Mosca sarebbe rimasta solo un’esercitazione, e che secondo alcune analisi avrebbe portato le forze armate russe al successo nel giro di poche settimane (e tanto valeva per gli ucraini una resa immediata). Così non è stato. Il ricordo di quei fatti, ma soprattutto il procedere complesso e spietato del conflitto (delle vittime e della distruzione), macchia oggi la 31esima festa dell’Indipendenza Ucraina, che quest’anno cade, per macabra ironia della sorte, nello stesso giorno dell’anniversario dell’attacco di Vladimir Putin. Ma allo stesso tempo la rafforza nel significato. “Domani è un giorno importante per tutti noi”, ha dichiarato ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Seifa, in queste ore i media di tutto il mondo stavano raccontando l’inizio dell’offensiva russa in: un’invasione anticipata da settimane di ammassamento militare attorno al confine che secondo Mosca sarebbe rimasta solo un’esercitazione, e che secondo alcune analisi avrebbe portato le forze armate russe al successo nel giro di poche settimane (e tanto valeva per gli ucraini una resa immediata). Così non è stato. Il ricordo di quei fatti, ma soprattutto il procedere complesso e spietato del conflitto (delle vittime e della distruzione), macchia oggi la 31esima festa dell’Indipendenza, che quest’anno cade, per macabra ironia della sorte, nello stesso giorno dell’anniversario dell’attacco di Vladimir Putin. Ma allo stesso tempo la rafforza nel significato. “Domani è un giorno importante per tutti noi”, ha dichiarato ...

