Traffico Roma del 24-08-2022 ore 12 | 30

(Di mercoledì 24 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione tornata scorrevole la circolazione sulla puntina in precedenza file all’altezza di Castel di Decima verso Pomezia anche in città pocoe complesso senza impedimenti Per consentire interventi uno spartida oggi divieto di transito in via Salaria tra Piazza Priscilla e viale Somalia in direzione di via del Foro Italico senso unico da viale Somalia Piazza Sila verso il centro con il limite di velocità di 30 km orari in lavori sono in programma fino a venerdì 26 agosto e questa notte inizieranno gli interventi di manutenzione al ponte della Magliana che resterà chiuso da via della Magliana verso il centro tra le 21 e le 6 fino al 5 settembre chiuse di conseguenza alle rampe di accesso al viadotto da viale Isacco Newton e da via della Magliana in direzione Eur ...