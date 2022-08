Stop agli aumenti in bolletta: come valutare una buona offerta luce e gas (Di mercoledì 24 agosto 2022) I primi mesi del 2022 sono stati contrassegnati da aumenti importanti sul fronte luce e gas, influenzati molto dalla situazione geopolitica dell’Europa, ovvero dalla guerra tra Russia e Ucraina ancora in corso. Non manca molto all’arrivo dell’autunno, stagione in cui le temperature cambiano, la luce naturale diminuisce e gli aumenti in bolletta sono, ogni anno, una certezza. come si può fare per difendersi da possibili nuovi rincari e porre uno Stop agli aumenti? Ecco qualche soluzione rappresentata dalle migliori offerte luce e gas del mercato libero, le quali daranno la possibilità di cambiare operatore in modo gratuito e con grande semplicità, considerato che non ci si dovrà occupare di alcuna questione ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) I primi mesi del 2022 sono stati contrassegnati daimportanti sul frontee gas, influenzati molto dalla situazione geopolitica dell’Europa, ovvero dalla guerra tra Russia e Ucraina ancora in corso. Non manca molto all’arrivo dell’autunno, stagione in cui le temperature cambiano, lanaturale diminuisce e gliinsono, ogni anno, una certezza.si può fare per difendersi da possibili nuovi rincari e porre uno? Ecco qualche soluzione rappresentata dalle migliori offertee gas del mercato libero, le quali daranno la possibilità di cambiare operatore in modo gratuito e con grande semplicità, considerato che non ci si dovrà occupare di alcuna questione ...

