Solidarietà e sostegno alla resistenza ucraina. Il messaggio di Mattarella a Zelensky

Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest'ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l'espressione più convinta di Solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all'Ucraina, impegnata a fronteggiare la brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione Russa, contro la quale legittimamente resiste. L'Italia sostiene fermamente l'integrità territoriale, la sovranità, l'indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione. Va affermata ancora una volta la necessità di una immediata cessazione delle ostilità per l'avvio di un processo negoziale in vista di una soluzione pacifica, giusta, equa e sostenibile per l'Ucraina.

