Serie A | Gravina studia nuove regole per meno stranieri

(Di mercoledì 24 agosto 2022) «Dobbiamo pensare alla lista dei 25 che non sta dando frutti, dovremo metterci mano». Lo ha detto il presidente federale Gabrieleparlando dell’elevato numero di calciatorischierati dalle squadre diA nelle prime giornate di campionato. Come sottolinea La Stampa, il numero uno della Figc fa riferimento all’elenco che i club devono L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Presente a Roma anche il Presidente della FIGC Gabriele Gravina che ha ... ma questo dipende dalla Lega di Serie A. È comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà Germania 2024". "Stiamo riscoprendo la voglia di calcio - ha detto ancora Gravina - Tanta gente è ... «Dobbiamo pensare alla lista dei 25 che non sta dando frutti, dovremo metterci mano». Lo ha detto il presidente federale Gabriele Gravina parlando dell'elevato numero di calciatori stranieri schierati ... Nella seconda giornata solo un gol su 13 è stato segnato da un italiano (Berardi) e due giocatori su tre in campo sono stranieri. Gravina ora punta a cambiare le regole ...