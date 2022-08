Sei mesi di guerra e zero piani di pace (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il bilancio è tragico. E il negoziato è l'unica via per evitare un conflitto senza fine: Putin va convinto a fermarsi, Zelensky che non riuscirà a cacciare i russi senza coinvolgere la Nato. Scatenando una guerra mondiale Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il bilancio è tragico. E il negoziato è l'unica via per evitare un conflitto senza fine: Putin va convinto a fermarsi, Zelensky che non riuscirà a cacciare i russi senza coinvolgere la Nato. Scatenando unamondiale

