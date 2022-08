Sampdoria, occhi puntati su un centrocampista: dal Tottenham! (Di mercoledì 24 agosto 2022) La Sampdoria è in cerca di certezze. Vorrebbe più stabilità nella parte centrale del campo. La buona prestazione dello scorso lunedì contro la Juventus, che ha visto i blucerchiati bloccare sullo 0 a 0 gli Allegri boys, ha ringalluzzito gli uomini di Marco Giampaolo, che adesso sono pronti ad un affondo sul fronte calciomercato. La volontà è quella di portare al Ferraris un centrocampista che possa fare la differenza, e la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Da ciò che è trapelato nelle ultime ore, la Samp sarebbe interessata al centrocampista del Tottenham Harrry Winks. L’inglese, finito ai margini del progetto Spurs con l’arrivo di Conte, vorrebbe sicuramente giocare di più. La notizia sull’interessamento è stata anche confermata da Gianluca Di Marzio sulla sua pagina web. Winks Tottenham ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Laè in cerca di certezze. Vorrebbe più stabilità nella parte centrale del campo. La buona prestazione dello scorso lunedì contro la Juventus, che ha visto i blucerchiati bloccare sullo 0 a 0 gli Allegri boys, ha ringalluzzito gli uomini di Marco Giampaolo, che adesso sono pronti ad un affondo sul fronte calciomercato. La volontà è quella di portare al Ferraris unche possa fare la differenza, e la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla Premier League. Da ciò che è trapelato nelle ultime ore, la Samp sarebbe interessata aldel Tottenham Harrry Winks. L’inglese, finito ai margini del progetto Spurs con l’arrivo di Conte, vorrebbe sicuramente giocare di più. La notizia sull’interessamento è stata anche confermata da Gianluca Di Marzio sulla sua pagina web. Winks Tottenham ...

