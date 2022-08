Salvini: "Letta è un genio, è riuscito a farsi fischiare al meeting Rimini. Mai successo a nessuno" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 agosto 2022 "Enrico Letta è un genio, è riuscito a farsi fischiare al meeting di Rimini, una cosa che mai in passato era riuscita a qualcuno". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 agosto 2022 "Enricoè un, èaldi, una cosa che mai in passato era riuscita a qualcuno". Lo dice il segretario della Lega Matteo...

petergomezblog : Meeting di Rimini, la diretta del confronto tra Letta, Meloni, Salvini, Rosato, Lupi, Tajani e Di Maio (e senza Con… - Giorgiolaporta : Ci sono 20-22 punti di differenza tra #centrodestra e #centrosinistra. #Letta dovrebbe recuperare mezzo punto al g… - LaVeritaWeb : Il leghista: «Dobbiamo guardare i numeri, Mosca ci guadagna». Il dem va all’attacco, Mario Draghi ribadisce: «Soste… - MauroScacco : @CommentoRimosso Eppure esiste gente nel #m5s che è stata cacciata per la sola colpa di volerli rispettare quei pri… - tobiamc : RT @Attanto: Ma veramente c'e ancora qualcuno che dopo aver sentito #Draghi oggi, non pensi sia doveroso averlo per altri 5 anni capo del g… -