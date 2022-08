Roma: entro 48 la decisioni di Wijnaldum se operarsi o no (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei prossimi giorni la Roma, il PSG e Wijnaldum decideranno il da farsi: se passare sotto i ferri ed operarsi oppure no Le prossime ore saranno decisive per la Roma per decidere il da farsi con l’infortunio di Wijnaldum. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi, assieme al PSG, alla nazionale olandese e al calciatore, dovranno decidere per l’operazione o la terapia conservativa. La strada dell’operazione è quella consigliata in questi casi da molti ortopedici, considerando che il giocatore potrebbe iniziare a fare terapia in piscina già 48 ore dopo l’operazione, riducendo i tempi di rientro in campo. Wijnaldum deciderà nelle prossime ore cosa fare, in attesa anche del consulto del dottor Georg Ahlbäumer, il medico di fiducia ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nei prossimi giorni la, il PSG edecideranno il da farsi: se passare sotto i ferri edoppure no Le prossime ore saranno decisive per laper decidere il da farsi con l’infortunio di. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giallorossi, assieme al PSG, alla nazionale olandese e al calciatore, dovranno decidere per l’operazione o la terapia conservativa. La strada dell’operazione è quella consigliata in questi casi da molti ortopedici, considerando che il giocatore potrebbe iniziare a fare terapia in piscina già 48 ore dopo l’operazione, riducendo i tempi di riin campo.deciderà nelle prossime ore cosa fare, in attesa anche del consulto del dottor Georg Ahlbäumer, il medico di fiducia ...

