Ramos non stop: la seduta in palestra (Di mercoledì 24 agosto 2022) Allenamento intensivo per Ramos in palestra. Lavoro personalizzato per rinforzare gli adduttori così da evitare lunghi ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Allenamento intensivo perin. Lavoro personalizzato per rinforzare gli adduttori così da evitare lunghi ...

SiegNico : @alessio66411934 @armagio @marifcinter Si ma il Real prima di cedere non é si cautela, di più: via Ramos e Varane,… - alessio66411934 : @armagio @marifcinter Questo è un fatto però è il real in 2 anni ha perso ramos e varane… non raccontiamo la favola… - alexsan62753199 : @1926_cri Non si puo portare a Napoli anche Ramos e Modric sono amici mi dispiace dividerli - EresMar_ : @LaSoraCamilla_ Ahahah abbiamo preso Simeone, perché non prendere anche Sergio Ramos che ne ha fatti due al San Paolo? - DomenicoF19 : @F1N1no Scusate, ma che caxxo deve fare Bremer? Ma chi è? Zero partite in nazionale zero partite nelle coppe 4 stag… -