Pechino Express sbarca su Tv8 in chiaro con la Rotta dei Sultani, Alex Belli nella prossima edizione? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pechino Express sbarca su Tv8. A pochi mesi dalla messa in onda su Sky, la Rotta dei Sultani si prepara ad allietare il pubblico di Tv8 che avrà modo di vedere in chiaro il percorso dei nuovi concorrenti dell'adventure game per la prima volta andato in onda su Sky e non su Rai2. Chi ha seguito il programma sa bene come sono andate le cose e chi ha portato a casa la vittoria finale ma sa anche quali sono state le coppie 'più forti', ma quando andrà in onda Pechino Express su Tv8? Dal 6 settembre, ogni martedì su TV8, le 10 coppie partiranno per esplorare territori fantastici e a conoscere culture straordinarie tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo nella futuristica Dubai.

