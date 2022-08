“Parlare con i limoni”, Paolo Belli rende omaggio a Enzo Jannacci (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Per me Enzo Jannacci è, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui apprendere” Parlare con i limoni, perla di Enzo Jannacci del 1987, è la canzone scelta da Paolo Belli per omaggiare “un genio, che mi ha influenzato in ogni maniera possibile”, nelle parole dello stesso artista. Il brano, eseguito con la sua Big Band in una versione “reggae”, esce venerdì 26 agosto e sarà accompagnato da un videoclip. “Per me Enzo Jannacci è, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui apprendere. In questa canzone, che parla di un mondo senza la gente, ci sono tanti pensieri in cui mi ritrovo e che ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Per meè, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui appre”con i, perla didel 1987, è la canzone scelta daper omaggiare “un genio, che mi ha influenzato in ogni maniera possibile”, nelle parole dello stesso artista. Il brano, eseguito con la sua Big Band in una versione “reggae”, esce venerdì 26 agosto e sarà accompagnato da un videoclip. “Per meè, insieme a James Brown, John Belushi e Totò, un maestro che mi accompagna sempre e da cui appre. In questa canzone, che parla di un mondo senza la gente, ci sono tanti pensieri in cui mi ritrovo e che ...

