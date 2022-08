Paolucci resta con FdI | “Occasione storica per il centrodestra sannita”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Federico, responsabile regionale aree interne FdI, che aveva annunciato l’intenzione di dimettersi da FdI chiedendo maggiore attenzione per il Sannio nella definizione delle candidature del, ritorna sull’argomento e sui suoi passi: “Ringrazio Domenico Matera per avermi citato tra coloro che hanno contribuito a determinare delle condizioni di rappresentanza adeguate alle aree interne. Non credo di essere stato determinante. Spero che abbia dato un contributo benché minimo. Certamente bisogna dare atto a Giorgia Meloni di aver scelto di dare protagonismo alla nostra provincia ed alle aree interne in generale, determinando così una condizioneper il, che si trova a poter eleggere ben tre parlamentari tra Benevento ed Avellino. Sono sicuro ...

NTR24 : Paolucci ci ripensa e resta nel partito: ‘Occasione storica per il centrodestra sannita’ -

NTR24

... Calogero Miccichè, Alessandro, Riccardo Trobbiani, Yassine Ait Mouloud, Hamza Errahmouni, Fouad El Harrass e Alessandro Pergolesi . Nona guardare il Porto Potenza: torna il portiere ...Il primo, curato da Fabrizio, presenta per la prima volta al pubblico nella sua interezza la storica Collezione Caputi appartenente a Intesa Sanpaolo, formata da oltre 500 vasi e altri ... Paolucci ci ripensa e resta nel partito: ‘Occasione storica per il centrodestra sannita’ L’attaccante 36enne Michele Paolucci è pronto a lasciare il Canada per fare ritorno in Italia. Lo ha ammesso lo stesso ex rossazzurro in un’intervista concessa a Il Resto del Carlino. Attualmente si t ...