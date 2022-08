Notaio: come si sceglie e cosa si paga (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chi sceglie il Notaio nel caso della compravendita di un immobile? Per conoscere tutti i dettagli a questo proposito ci siamo rivolti allo staff di Notaio.studio. In caso di acquisto di una casa, a chi spetta la scelta del Notaio? In linea di massima tocca a chi compra effettuare questa scelta, ma si può sempre decidere in altro modo nel caso in cui le parti prendano accordi diversi. La prassi prevede comunque che spetti all’acquirente pagare le diverse spese accessorie che riguardano la pratica notarile correlata all’intestazione della casa. Non bisogna, però, commettere lo sbaglio di confondere tale concetto con i costi di provvigione che devono essere saldati all’agenzia immobiliare che ha svolto un ruolo di intermediazione nel contesto della compravendita. Questi costi, infatti, devono essere pagati sia da ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Chiilnel caso della compravendita di un immobile? Per conoscere tutti i dettagli a questo proposito ci siamo rivolti allo staff di.studio. In caso di acquisto di una casa, a chi spetta la scelta del? In linea di massima tocca a chi compra effettuare questa scelta, ma si può sempre decidere in altro modo nel caso in cui le parti prendano accordi diversi. La prassi prevede comunque che spetti all’acquirente pagare le diverse spese accessorie che riguardano la pratica notarile correlata all’intestazione della casa. Non bisogna, però, commettere lo sbaglio di confondere tale concetto con i costi di provvigione che devono essere saldati all’agenzia immobiliare che ha svolto un ruolo di intermediazione nel contesto della compravendita. Questi costi, infatti, devono essere pagati sia da ...

pas_alb : @AStramezzi @LauraCarrese @FranziscoFranz @zona_bianca Non esiste una laurea in odontoiatria così come non esiste i… - CesareCherchi : RT @PieroEsposito_: SONO IL NOTAIO AUGUSTO CAROLA FINGHERLETTI ARAZZINA, DELLO STUDIO FINGHERLETTI ARAZZINA DA TRE GENERAZIONI. MIO FIGLIO… - paolobucci68 : @delromano @CarloCalenda @GiulioTerzi @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Per una domanda dì esistenza in Nuova Zelanda… - focaccetta : @LeonebonCettina Impressione comune. Quando mio padre mi chiede 'ma sei sicura che ci sia il notaio?' capisco che la pensa come te. - LucaRubiconti : RT @PieroEsposito_: SONO IL NOTAIO AUGUSTO CAROLA FINGHERLETTI ARAZZINA, DELLO STUDIO FINGHERLETTI ARAZZINA DA TRE GENERAZIONI. MIO FIGLIO… -