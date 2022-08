Million Day, estrazioni di oggi mercoledì 24 agosto 2022: numeri vincenti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Come ogni giorno, anche oggi mercoledì 24 agosto 2022 è avvenuta l’estrazione dei numeri vincenti del MillionDay. mercoledì 27 luglio a Rose (CS), in Calabria, è avvenuta la 24esima vincita milionaria del 2022, realizzata a con una giocata singola da 1 euro. Da gennaio 2022 ad oggi, il MillionDAY ha reso milionarie 224 persone. Il MillionDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare. È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Come ogni giorno, anche24è avvenuta l’estrazione deidelDay.27 luglio a Rose (CS), in Calabria, è avvenuta la 24esima vincita milionaria del, realizzata a con una giocata singola da 1 euro. Da gennaioad, ilDAY ha reso milionarie 224 persone. IlDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria ida giocare. È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi ...

CorriereCitta : #MillionDay oggi #24agosto 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - italiaserait : Million Day ed Extra mercoledì 24 agosto 2022: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - CasilinaNews : #MillionDay, estrazione oggi 24 agosto 2022: numeri vincenti - HansSuter : Michale Heizer's 'City' is a $40 million, mile-long desert sculpture t @donga16 ecco perché per me arte è sempre so… - infoitestero : ESTRAZIONE MILLION DAY/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi martedì 23 agosto 2022 -