Meteo Roma del 24-08-2022 ore 19 | 15

(Di mercoledì 24 agosto 2022)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio qualche addensamento in più sulle regioni di nord-ovest in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite al centro tempo stabile con Cieli Però più sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio specie sulle zone interne isolate piogge possibili in Appennino asciutto ovunque in giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al sud locali pioggia al mattino su Molise Puglia Calabria Sicilia localmente anche intense al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi sulle zone interne peninsulari delle isole maggiori fenomeni graduale di esaurimento ovunque Nel corso delle ore serali temperature minime e massime ...