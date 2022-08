Letta & Co. escono a pezzi dal confronto: puntano solo a racimolare voti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uomini che uccidono le donne (e viceversa), padri che picchiano e segregano ifigli, stupri, omicidi, risse. I dati sulla sicurezza sono in preoccupante aumento. Se persino il direttore di Radio Deejay, Linus, è arrivato a invocare una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio, significa che il problema è ormai percepito in modo trasversale. solo gli esponenti di centrosinistra continuano a piegare la realtà all'ideologia politica che vuole i «sinistri» contrari alle divise. Chi se ne frega della sicurezza dei cittadini? Esempio ne è la recente polemica nei confronti di Giorgia Meloni colpevole di aver postato il video della violenza avvenuta a Piacenza, dimenticando le loro migliaia di pubblicazioni del video del nigeriano ammazzato poche settimane fa a Civitanova Marche. A ripristinare la corretta priorità ci ha pensato Matteo Salvini ieri dicendo l'ovvio: ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uomini che uccidono le donne (e viceversa), padri che picchiano e segregano ifigli, stupri, omicidi, risse. I dati sulla sicurezza sono in preoccupante aumento. Se persino il direttore di Radio Deejay, Linus, è arrivato a invocare una maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio, significa che il problema è ormai percepito in modo trasversale.gli esponenti di centrosinistra continuano a piegare la realtà all'ideologia politica che vuole i «sinistri» contrari alle divise. Chi se ne frega della sicurezza dei cittadini? Esempio ne è la recente polemica nei confronti di Giorgia Meloni colpevole di aver postato il video della violenza avvenuta a Piacenza, dimenticando le loro migliaia di pubblicazioni del video del nigeriano ammazzato poche settimane fa a Civitanova Marche. A ripristinare la corretta priorità ci ha pensato Matteo Salvini ieri dicendo l'ovvio: ...

marcocappato : Al meeting di CL Enrico Letta ha spiegato quanto sia grave non avere approvato una legge sul fine vita. Sono d'acco… - matteorenzi : Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo prop… - Giorgiolaporta : Una foto della #Meloni che strumentalizza uno #stupro. Ah no scusate, questo è il profilo di #Letta e del #Pd che m… - nicola_fiore : RT @CremaschiG: Ora #Draghi schiera #Italia a fianco dei falchi di #Zelensky e di #Erdogan e vuole la riconquista militare della #Crimea ci… - adriano_savio : @OrNella645587 @AgNPs @EnricoLetta Letta sta facendo di tutto per spianare la strada alla Meloni per farsi mandare… -