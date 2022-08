L’attacco a Insigne: “Un ceffone a chi lo reputa un campione della napoletanità” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non si placa la polemica che riguarda Lorenzo Insigne. Sui propri profili social il giornalista Rosario Pastore ha commentato l’atteggiamento di Insigne che ha pubblicato post di risposta dopo i gol di Kvaratskhelia. “Chi ha la bontà di leggere quanto scrivo su Facebook (non parlo naturalmente di quelli che passano il tempo ad offendere, autodenunciando così la propria essenza di esseri inferiori), sa che da sempre sono stato, e sono, un estimatore di Lorenzo Insigne. Ho sempre considerato il ragazzo di Frattamaggiore uno dei più alti talenti del calcio, e non solo italiano. Ma quanto è accaduto, attraverso Instagram, mi ha lasciato del tutto perplesso. E mi ha fatto pensare che si sia circondato da persone dotate di ben poca intelligenza. Rispondere ai meritatissimi complimenti che da ogni parte arrivano a Kvara77 pubblicando sui ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non si placa la polemica che riguarda Lorenzo. Sui propri profili social il giornalista Rosario Pastore ha commentato l’atteggiamento diche ha pubblicato post di risposta dopo i gol di Kvaratskhelia. “Chi ha la bontà di leggere quanto scrivo su Facebook (non parlo naturalmente di quelli che passano il tempo ad offendere, autodenunciando così la propria essenza di esseri inferiori), sa che da sempre sono stato, e sono, un estimatore di Lorenzo. Ho sempre considerato il ragazzo di Frattamaggiore uno dei più alti talenti del calcio, e non solo italiano. Ma quanto è accaduto, attraverso Instagram, mi ha lasciato del tutto perplesso. E mi ha fatto pensare che si sia circondato da persone dotate di ben poca intelligenza. Rispondere ai meritatissimi complimenti che da ogni parte arrivano a Kvara77 pubblicando sui ...

