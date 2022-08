(Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualsiasi cosa significhi: alcune sostengono di sì, almeno in parte, per molte altre la domanda non ha alcun senso

FratellidItalia : ?? Siamo #pronti alla vittoria. Il 25 settembre #VotaFDI #Meloni - glsiviero : La vittoria di Meloni porterebbe a un guadagno femminile-femminista? E perché sono proprio i partiti conservatori… - ilpost : La vittoria di Meloni sarebbe una vittoria “per le donne”? - Favoletta1982 : @Michele_Arnese #comunioneeliberazione vanno dove li porta i soldi e il potere. Hanno puntato sulla vittoria della… - beverlytozier3 : RT @salvini_giacomo: Per questo l’impressione è che Meloni stia guidando la campagna elettorale e abbia la vittoria in pugno, mentre Letta… -

BisceglieViva

Chiara la posizione di Giorgia, che arriva alle elezioni politiche da favorita, secondo cui ...il Movimento 5 stelle che secondo i sondaggi è tagliato fuori da qualsiasi possibilità di,...Il PD, in definitiva, ha interesse ad una chiara e onestadied alleati. La destra dovrà dimostrare di saper governare, dopo aver passato anni a criticare (nulla di osceno, è il ... Elezioni, Ventola: «Tre candidati di Fratelli d'Italia della Bat per contribuire alla vittoria di Giorgia Meloni» "Non volto le spalle agli elettori", dice l'eurodeputata dopo aver pensato al passo indietro. Per convincerla, in campo anche Letta e Provenzano, che accusa Conte di aver studiato la strappo a tavolin ...(wn24)-Pesaro – “Non esistono ‘province rosse’. Ma esistono amministratori locali che ribaltano lo stesso giorno il risultato delle europee convincendo i cittadini casa per casa”.Matteo Ricci, sindac ...