Google continua a inviare e-mail spam senza il consenso degli utenti (Di mercoledì 24 agosto 2022) Google ha violato una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea inviando e-mail pubblicitarie nella casella di posta in arrivo degli utenti Gmail. Lo ha affermato l'organizzazione austriaca noyb.eu che ha presentato un reclamo all'Autorità francese per la protezione dei dati (CNIL). Secondo noyb.eu, Google ha ripetutamente ignorato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) sulle e-mail di marketing diretto e ha usato la piattaforma Gmail per inviare e-mail pubblicitarie non richieste e senza il consenso degli utenti. LEGGI ANCHE > Google ha segnalato l'account di un uomo per delle foto di nudo ...

