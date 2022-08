Giovane aggredito a Crotone, gli inquirenti rivelano: "E' stato uno scambio di persona" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 22enne finito in coma dopo un violento pestaggio sarebbe stato indicato all'aggressore, Nicolò Passalacqua, poi arrestato, come l'uomo 'colpevole' di aver incontrato un'amica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il 22enne finito in coma dopo un violento pestaggio sarebbeindicato all'aggressore, Nicolò Passalacqua, poi arre, come l'uomo 'colpevole' di aver incontrato un'amica ...

