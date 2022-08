GF Vip 7: nella casa entreranno anche alcuni concorrenti “sosia”? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le nuove indiscrezioni sul GF Vip 7 Tra pochissime settimane parte ufficialmente il GF Vip 7, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Stavolta il conduttore verrà affiancato da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti, nelle vesti di opinioniste. Da poco nel mentre è stato ufficializzato il primo Vippone che a settembre L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Le nuove indiscrezioni sul GF Vip 7 Tra pochissime settimane parte ufficialmente il GF Vip 7, che ancora una volta vedrà la conduzione di Alfonso Signorini. Stavolta il conduttore verrà affiancato da Sonia Bruganelli e da Orietta Berti, nelle vesti di opinioniste. Da poco nel mentre è stato ufficializzato il primo Vippone che a settembre L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : GF Vip 7 la mossa di Alfonso Signorini: una nuova categoria di inquilini nella casa - #mossa #Alfonso #Signorini:… - 1italiano1 : Facebook, risolto bug che mostrava post dei vip non seguiti. Nella mattinata l'algoritmo del News Feed era andato i… - ansa_tecnologia : Facebook, risolto bug che mostrava post dei vip non seguiti. Nella mattinata l'algoritmo del News Feed era andato i… - PaolaAnna8 : RT @MenteLi10342272: @GrouchoMac Vuoi mettere il parlamento? Nella casa del GF Vip sei costretta a rimanerci fino a che il copione lo preve… - ClaudioZavatti1 : RT @Waltergalleni45: 'Io rinuncio al grande fratello vip e vado candidata con Forza Italia perché mi rappresenta'! Do un aiuto Suo padre, c… -