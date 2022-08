Francia, Macron fa appello all’unità: “Stiamo vivendo un gran sconvolgimento, la fine dell’abbondanza” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello all’’unità, dichiarando che la Francia affronta “sacrifici” in una nuova era segnata dal cambiamento climatico e dall’instabilità causata dall’invasione russa in Ucraina, che segnalano “la fine dell’abbondanza”. Un “grande stravolgimento”, al quale, ha avvertito il Capo dello Stato in un discorso al Consiglio dei ministri, i “nostri concittadini possono reagire con grande ansia. Riferendosi alla guerra in Ucraina, Macron ha detto che “il nostro sistema basato sulla libertà in cui siamo abituati a vivere, a volte, quando dobbiamo difenderlo, può comportare dei sacrifici”. “Mi aspetto che il governo rispetti la parola data e gli impegni che abbiamo preso nei confronti della nazione”, ha aggiunto. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente francese Emmanuelha fattoall’’unità, dichiarando che laaffronta “sacrifici” in una nuova era segnata dal cambiamento climatico e dall’instabilità causata dall’invasione russa in Ucraina, che segnalano “la”. Un “de stravolgimento”, al quale, ha avvertito il Capo dello Stato in un discorso al Consiglio dei ministri, i “nostri concittadini possono reagire conde ansia. Riferendosi alla guerra in Ucraina,ha detto che “il nostro sistema basato sulla libertà in cui siamo abituati a vivere, a volte, quando dobbiamo difenderlo, può comportare dei sacrifici”. “Mi aspetto che il governo rispetti la parola data e gli impegni che abbiamo preso nei confronti della nazione”, ha aggiunto. ...

FranceenItalie : In occasione della giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, la Francia ribadisce il suo sostegno all’???? Qui sotto… - ItaliaViva : Non mi preoccupo dei sondaggi, ho un obiettivo politico: garantire un governo serio e gettare un seme per la costru… - telodogratis : Francia, Macron: “Stop abbondanza, serviranno sacrifici” - eli_grandi : RT @fcancellato: Intanto Macron in Francia dice che “è finita l'era dell'abbondanza e della spensieratezza”. Così, giusto per darvi il met… - gdisacco1 : RT @ImolaOggi: 'Il cambiamento climatico ?? e l'instabilita' causata dall'invasione russa in Ucraina segnalano la fine dell'abbondanza', ha… -