Formula Uno, Verstappen verso il Gp del Belgio: l’olandese si prepara al simulatore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando la Formula 1 ha fatto tappa sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps in Belgio nel 2021, Max Verstappen ha conquistato la pole position e la vittoria nonostante alcune delle peggiori condizioni in pista per la pioggia nella storia del motorsport. Con il ritorno in Belgio, domenica 28 agosto, il pilota della Oracle Red Bull Racing è pronto a qualsiasi condizione su una delle piste più iconiche del circus. E così gli ingegneri del team si sono messi al lavoro per potenziare il simulatore e consentire a Verstappen di poter effettuare una corsa sfrenata attraverso vari scenari. “From Sim to Reality”, questo il nome del progetto, infatti, conduce l’attuale campione del mondo di F1 in un viaggio in Belgio con vere e proprie sfide di guida piene ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Quando la1 ha fatto tappa sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps innel 2021, Maxha conquistato la pole position e la vittoria nonostante alcune delle peggiori condizioni in pista per la pioggia nella storia del motorsport. Con il ritorno in, domenica 28 agosto, il pilota della Oracle Red Bull Racing è pronto a qualsiasi condizione su una delle piste più iconiche del circus. E così gli ingegneri del team si sono messi al lavoro per potenziare ile consentire adi poter effettuare una corsa sfrenata attravari scenari. “From Sim to Reality”, questo il nome del progetto, infatti, conduce l’attuale campione del mondo di F1 in un viaggio incon vere e proprie sfide di guida piene ...

paologoriburde : @VandeMdna @AcribusFlammis @magicadespell78 Eh eh prova a farli quei piatti, nn è tagliare una bistecca e metterla… - vmonegasque : @kekkor27 poteva essere un bel discorso, poi ho capito che abbiamo guardato due formula uno differenti fino ad oggi… - Ilost_my_mind : RT @poesiadeimotori: Se c’è una cosa che non deve succedere alla Formula Uno, come effetto collaterale dato da quest’esplosione di popolari… - sportli26181512 : F1, Gran Premio del Belgio: l’anello mancante: È una stagione di rinascita per la Ferrari, e Spa è uno dei circuiti… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Felpa con cappuccio Ferrari Formula Uno'16 Leclerc''55 Sainz' F1 2021 Inspired'da Jump Graphics… -