Femminicidio a Bologna | 56enne uccisa a colpi di mazza dall’ex che la perseguitava

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Alessandra Matteuzzi, 56 anni, è statasotto la sua abitazione nella periferia di, in via dell’Arcoveggio, adie altri oggetti contundenti. Alcuni parlano anche di martellate. A commettere ilGiovanni Padovani, calciatore e modello di 26 anni che da tempola donna, in seguito all’interruzione della loro relazione. Come riferisce Il Resto del Carlino, all’uomo era già stato applicato un divieto di avvicinamento. Le prime ricostruzioni segnalano che sarebbe successo attorno alle 21:00 di ieri sera, 23 agosto, quando la donna è rincasata e ha trovato il suo carnefice ad attenderla. Lei gli avrebbe urlato di andarsene. A quel punto lui l’avrebbe trascinata sotto al portico dell’edificio perrla con una ...

repubblica : Femminicidio a Bologna, 57enne uccisa a martellate dal suo stalker: l'assassino era già stato denunciato dalla donna - RaiNews : “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono con lei', ra… - larenait : Un altro femminicidio a #Bologna - fortunatomaria5 : RT @eleonoraforenza: Un altro #femminicidio, un’altra donna massacrata di botte e martellate fino alla morte. Questa volta a #Bologna. Rab… - MissMar16662447 : RT @diomededasparta: @Noiconsalvini INCREDIBILE, UN'ITALIANO!! Femminicidio a Bologna, Alessandra Matteuzzi uccisa a martellate dall'ex che… -

... chiamata da tutti Sandra era residente ain via del'Arcoveggio, periferia nord della città,...e che ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire per capire la dinamica del. La ...Sarebbe arrivato ieri ain aereo dalla Sicilia e poi sarebbe andato ad attendere la donna sotto casa. A nulla sono servite le denunce, il divieto di avvicinamento imposto dal giudice, le ...Viminale, il report sul femminicidio in Italia: 77 casi da gennaio ad oggi ... ex pm ormai in pensione ed ex coordinatore reati a sfondo sessuale della Procura di Bologna, ha spiegato perché il ...Alessandra uccisa a Bologna. Arrestato un calciatore con una storia sportiva in Sicilia. La cronaca dell'orrore.