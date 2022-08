F1: le strade di Daniel Ricciardo e della McLaren si separano ufficialmente (Di mercoledì 24 agosto 2022) Daniel Ricciardo non sarà alla guida della McLaren nel Mondiale F1 2023. A rendere ufficiale la notizia è stata la stessa scuderia di Woking con un tweet pubblicato qualche ora sul suo profilo social. Le strade del pilota australiano e della factory britannica si separano quindi dopo due stagioni, visto che in questi anni (nonostante la vittoria del 2021 a Monza, ndr) non c’è stata la tanto attesa scintilla tecnica fra il driver e l’auto dalla livrea arancione, nonostante il cambio di regolamento di quest’anno; cosa invece avvenuta con Lando Norris, che l’anno prossimo rimarrà saldamente al suo posto. McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022)non sarà alla guidanel Mondiale F1 2023. A rendere ufficiale la notizia è stata la stessa scuderia di Woking con un tweet pubblicato qualche ora sul suo profilo social. Ledel pilota australiano efactory britannica siquindi dopo due stagioni, visto che in questi anni (nonostante la vittoria del 2021 a Monza, ndr) non c’è stata la tanto attesa scintilla tecnica fra il driver e l’auto dalla livrea arancione, nonostante il cambio di regolamento di quest’anno; cosa invece avvenuta con Lando Norris, che l’anno prossimo rimarrà saldamente al suo posto.Racing andhave mutually agreed thatwill leave the team at the end ...

GiovanniVirago : @99kvrtgasly Beh questo è il circus della F1, anche a me è dispiace per ciò che è successo, ma bisogna guardare la… - CronacheA4Ruote : ?? BREAKING NEWS ?? Daniel Ricciardo e la @McLarenF1 hanno concordato che al termine della stagione 2022 separeranno… - daniel_italy : RT @Giorgiolaporta: Quel #centrosinistra che oggi candida Bobo Craxi in Parlamento è lo stesso che nega in tutta Italia l’intitolazione di… - Majakovsk73 : @LorenzoPiacen11 @daniel_cervo Soledar linea del fronte è ferma alla knaupf e strade vicine -