“Era al telefono con me, ha cominciato a urlare ‘no Giovanni, no ti prego’”, il dolore della sorella di Alessandra Matteuzzi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uccisa in strada da quell’uomo con cui aveva avuto una relazione e – nonostante la fine della loro storia – continua a perseguitarla. Colpita ripetutamente: prima con una mazza e poi a mani nude. L’ha lasciata lì, riversa a terra priva di sensi mentre sul posto accorrevano forze dell’ordine e ambulanza allertati dai presenti che avevano udito le urla disperate di una donna. È morta così Alessandra Matteuzzi, ieri sera a Bologna. Sotto casa sua, dove ad attenderla c’era quel 27enne già denunciato per stalking. E la sorella della vittima, che vive fuori città, era al telefono con lei mentre lui iniziava a colpirla. Alessandra Matteuzzi, la sorella era al telefono con lei durante l’aggressione Urla di paura che si sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Uccisa in strada da quell’uomo con cui aveva avuto una relazione e – nonostante la fineloro storia – continua a perseguitarla. Colpita ripetutamente: prima con una mazza e poi a mani nude. L’ha lasciata lì, riversa a terra priva di sensi mentre sul posto accorrevano forze dell’ordine e ambulanza allertati dai presenti che avevano udito le urla disperate di una donna. È morta così, ieri sera a Bologna. Sotto casa sua, dove ad attenderla c’era quel 27enne già denunciato per stalking. E lavittima, che vive fuori città, era alcon lei mentre lui iniziava a colpirla., laera alcon lei durante l’aggressione Urla di paura che si sono ...

rtl1025 : ?? “Metà paese non c’è più. C’è gente sotto le macerie.' Le prime parole ai giornalisti che raggiunsero al telefono… - balloconidubbi : @susygaia01 tesoro mi sono iscritta su live nation, da là mi hanno trasferito su ticketone dove mi hanno messo in a… - neXtquotidiano : “Era al telefono con me, ha cominciato a urlare ‘no Giovanni, no ti prego’”, il dolore della sorella di Alessandra… - zazoomblog : Alessandra Matteuzzi la sorella: Era ossessionato da lei quando lha uccisa di botte era al telefono con me -… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Ho sentito le urla, quando è scesa dalla macchina ha iniziato a gridare come una pazza: ‘No, Giovanni no, ti prego!'. Ho chia… -