Dove e perché Salvini sbaglia sulle sanzioni. La versione di Polillo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Con un tempismo degno di miglior causa, nel momento in cui Recep Tayyip Erdogan, l'autocrate leader della Turchia, affermava che la Crimea Doveva tornare all'Ucraina, annullando la precedente annessione da parte della Russia, Matteo Salvini rilanciava il suo vecchio anatema contro le sanzioni disposte contro il Cremlino. Al meeting di Rimini, le parole del leader della Lega sono risuonate forti e chiare: "Non vorrei che le nostre sanzioni stessero alimentando la guerra". Continuando con lo stesso tono ha aggiunto: "Guardiamo i numeri, chiedo di valutare l'utilità dello strumento: se funziona andiamo avanti, ma se colpiscono più i Paesi sanzionatori che la Russia sanzionata avvantaggiano chi le subisce e alimentano la guerra anziché favorire la pace". Semplice buon senso meneghino, si potrebbe aggiungere.

