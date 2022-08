Dinamo Zagabria-Bodo Glimt stasera in tv | orario e diretta streaming preliminare Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida come ritorno dei preliminari di. Al Maksimir della capitale croata andrà in scena la sfida decisiva tra le due formazioni per l’accesso ai gironi. I padroni di casa, che nel turno precedente avevano eliminato il Ludogorets, cercheranno di sfruttare la spinta del proprio pubblico per ribaltare il risultato dell’andata, quando i norvegesi vinsero di misura per 1-0. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 24 agosto, con la partita che sarà visibile Su Sky Sport (canale 252), oltre che insu Sky Go e Now Tv. SportFace.