Ciclismo su pista | Matteo Bianchi | “Parigi 2024 è un obiettivo Sono specializzato | non farò la strada”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Abbiamo raggiunto telefonicamente, nuovo talento del settore veloce dellaitaliana che agli Europei di Monaco ha realizzato il nuovo record italiano nel km da fermo con il tempo di 59?661 (primo italiano a scendere sotto il minuto), conquistando in finale una storica medaglia d’argento pedalando in 1.00.089 alla media di 59,911 kmh: “contentissimo, agli Europei andavo senza troppe aspettative, sapevo che la concorrenza sarebbe stata più agguerrita rispetto agli Under23“. Come stai? “Bene, tutto a posto.in Croazia con gli amici un paio di giorni per staccare un po’ e riposare in vista del finale di stagione”. Come state lavorando per rilanciare il settore veloce che sta ottenendo ottimi risultati? “Siamo tutti molto giovani, io ...