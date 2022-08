Che fine ha fatto il Bonus Occhiali e Lenti a contatto? Tutte le info (Di mercoledì 24 agosto 2022) Era tutto pronto per la definizione delle modalità con le quali accedere al Bonus Occhiali ma poi qualcosa si è interrotto. A mancare è infatti ancora il Decreto attuativo che avrebbe dovuto indicare ai cittadini i dettagli e le informazioni per poterlo richiedere. Cerchiamo di fare dunque il punto della situazione. Cosa sappiamo sul Bonus Occhiali 2022 Gli ultimi aggiornamenti ufficiali erano contenuti nella legge di bilancio 2021 che aveva stanziato le somme per il Bonus per coprire un arco temporale fino al 2023 con un investimento da parte del Governo pari a 10 milioni di euro. Poi però non si è saputo più nulla. E ancora oggi, complice, immaginiamo, anche la subentrata crisi di Governo e la successiva caduta dell’Esecutivo, l’iter risulta fermo. In tal senso, verosimilmente, si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Era tutto pronto per la definizione delle modalità con le quali accedere alma poi qualcosa si è interrotto. A mancare è infatti ancora il Decreto attuativo che avrebbe dovuto indicare ai cittadini i dettagli e lermazioni per poterlo richiedere. Cerchiamo di fare dunque il punto della situazione. Cosa sappiamo sul2022 Gli ultimi aggiornamenti ufficiali erano contenuti nella legge di bilancio 2021 che aveva stanziato le somme per ilper coprire un arco temporale fino al 2023 con un investimento da parte del Governo pari a 10 milioni di euro. Poi però non si è saputo più nulla. E ancora oggi, complice, immaginiamo, anche la subentrata crisi di Governo e la successiva caduta dell’Esecutivo, l’iter risulta fermo. In tal senso, verosimilmente, si ...

