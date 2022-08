Calcio: Boban, 'Inter favorita per lo scudetto, ho tanti dubbi sulla Juve' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - "La Juve è affamata, ha qualità, ma ho tanti dubbi… Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L'Inter è sempre la favorita ma è una lotta aperta". Lo dice Zvonimir Boban, head of football dell'Uefa, in merito al campionato di Serie A. Chi si è mossa meglio sul mercato? "Riprendere Lukaku è stato un grande colpo. La Roma non è stata da meno con Dybala", aggiunge l'ex centrocampista del Milan. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - "Laè affamata, ha qualità, ma ho… Anche se Vlahovic in Italia fa la differenza. L'è sempre lama è una lotta aperta". Lo dice Zvonimir, head of football dell'Uefa, in merito al campionato di Serie A. Chi si è mossa meglio sul mercato? "Riprendere Lukaku è stato un grande colpo. La Roma non è stata da meno con Dybala", aggiunge l'ex centrocampista del Milan.

