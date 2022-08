Biden annuncia aiuti all'Ucraina per quasi 3 mld di dollari (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a favore dell'Ucraina che ammonta a quasi 3 miliardi di dollari. Biden, che ha fatto l'annuncio in un comunicato nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente americano, Joe, hato un nuovo pacchetto dia favore dell'che ammonta a3 miliardi di, che ha fatto l'annuncio in un comunicato nel ...

MediasetTgcom24 : Usa, Biden annuncia aiuti all'Ucraina per quasi 3 miliardi di dollari #americano #joebiden #ucraina #biden #kiev - eErgaOmnes : RT @steal61: #Biden voleva l'incremento della produzione di petrolio? Eccolo servito #ArabiaSaudita annuncia il taglio della produzione da… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Biden annuncia aiuti all'Ucraina per quasi 3 miliardi di dollari #americano #joebiden #ucraina #biden #kiev htt… - etventadv : RT @MediasetTgcom24: Usa, Biden annuncia aiuti all'Ucraina per quasi 3 miliardi di dollari #americano #joebiden #ucraina #biden #kiev htt… - Kapparar1 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Biden annuncia aiuti all'Ucraina per quasi 3 miliardi di dollari #americano #joebiden #ucraina #biden #kiev htt… -