Basket | Ucraina-Italia 89-97 | le pagelle degli azzurri Fontecchio e Melli trascinatori | Tonut con giocate importanti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Buona la prima per l’Italnella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023. La squadra di Gianmarco Pozzecco ha superato per 97-89 l’, trovando una vittoria che aiuta molto nel percorso verso la rassegna iridata. Un successo in rimonta, con l’che ha ribaltato l’inerzia del match nel secondo tempo. Qui di seguito le. Marco Spissu 6: si prende poche responsabilità al tiro (1/2 da tre punti), ma comunque mette a referto anche sette assist e sei rimbalzi. Ha piena fiducia e stima da parte dell’allenatore, ma serve sicuramente più coraggio. Nico Mannion 7: sfiora la doppia doppia con 11 punti e 9 assist. Un primo tempo difficile, si sblocca con tutta la squadra nella ripresa. L’intraprendenza di certo non gli manca e a volta forse anche ...