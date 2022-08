Arrampicata in falesia e in ferrata | 10 giornate gratuite con le guide alpine della Lombardia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) A grande richiesta tornano lediincon le. Quest’anno gli appuntamenti in programma, dall’11 settembre al 15 ottobre, sono in totale 10: si svolgeranno 8 ine 2 in. Mentre sono ancora in svolgimento le ultime escursionicon i professionisti del Collegio, in calendario fino 4 settembre, aprono mercoledì 24 agosto le iscrizioni alledi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la DFS Sport e Grandi Eventi Sportivi di Regione, ha lo scopo di promuovere ...

albertomarazzi : RT @GognaBlog: L’ambiente della falesia presenta sempre pericoli e rischi di cui è importante essere consapevoli. #arrampicata #sicurezza #… - Sherpa07337944 : L’ambiente della falesia presenta sempre pericoli e rischi di cui è importante essere consapevoli. #arrampicata… - GognaBlog : L’ambiente della falesia presenta sempre pericoli e rischi di cui è importante essere consapevoli. #arrampicata… -

...'Vogliamo continuare a valorizzare il nostro patrimonio montano per promuovere un turismo turistico - sportivo' LECCO - A grande richiesta tornano le giornate gratuite diincon ...A grande richiesta tornano le giornate gratuite diincon le Guide alpine della Lombardia. Quest'anno gli appuntamenti in programma, dall'11 settembre al 15 ottobre, sono in totale 10: si svolgeranno 8 ine 2 in ferrata. ...A grande richiesta tornano le giornate gratuite di arrampicata in falesia con le Guide alpine della Lombardia. Quest’anno gli appuntamenti in ...Dieci uscite gratuite di arrampicata, dall’11 settembre al 15 ottobre in tutta la Lombardia. giornate gratis anche a Galbiate e Introbio.