Allerta meteo: sei regioni a rischio nubifragio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ancora tempo ballerino sull'Italia, con gli ultimi giorni di agosto caratterizzati da instabilità meteo. Torna il maltempo in diverse zone, e sono previsti fenomeni anche molto forti e pericolosi che rischiano di mettere in ginocchio la macchina dei soccorsi. I residenti di ben cinque regioni sono infatti invitati a fare particolare attenzione durante le attività all'aperto, ed evitare di mettersi in viaggio o prendere la macchina durante le ore in cui sono previste importanti precipitazioni e nubifragi. Sei regioni con Allerta meteo gialla: arrivano temporali, nubifragi e maltempo Il maltempo arriverà questa volta dai Balcani, con un vortice ciclonico che continuerà a interessare molte aree del Sud Italia, dove già nella giornata di mercoledì 24 agosto è atteso un nuovo giro di temporali, anche di ...

